『STATE OF ESCAPE 黒 大容量バッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 02時 03分に出品され03月25日 02時 03分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マザーズバッグとして購入しましたが、あまり使用しないため出品します。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインのバッグは、どんなスタイルにもマッチします。パーフォレーション素材を使用しており、通気性が良く、軽量です。



【機能性】

付属のポーチは小物の整理に便利で、バッグの中をすっきり保つことができます。持ち手はしっかりしており、持ち運びも快適です。



【ブランドの特徴】

STATE OF ESCAPEは、機能性とデザイン性を兼ね備えたバッグで知られています。日常使いに最適なアイテムです。



- ブランド: STATE OF ESCAPE

- 色: 黒

- 素材: パーフォレーション素材

- 付属品: ポーチ

- タグ: STATE OF ESCAPE



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ STATE

OF

ESCAPE

黒

大容量バッグ