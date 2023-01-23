『最終お値下げ MIMIBERRY ミミベリー HEBE ミニサイズ Bshop【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 04分に出品され03月18日 02時 04分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MIMIBERRY ミミベリー

HEBE ミニサイズ ネイビー Bshop



bshopで3年前に購入いたしました。

革製品ならではの小さな傷とシワがありますが、目立ったものはございません。

6枚目は側面部分です。ご確認ください。

ショルダーの紐が付いております。



素材：牛革

カラー：ネイビー

定価：56,100円



＜デザイン＞

- ブランドの代表的なモデル「HEBE」のミニサイズ

- 付属のストラップでショルダーバッグとしても使える2WAY仕様

- ショルダーストラップの長さ調節可能

- 内側にカードサイズの内ポケットあり

- コンパクトなサイズ感

- 裁断したそのままの状態を生かしたコバ

- 使い込むほどに味わいが増す真鍮の金具

- 高いファッション性と機能美を兼備



＜素材＞

- イタリア製のスムースレザー

- 環境にやさしい天然由来のベジタブルタンニング



＜革製品について＞

天然皮革を使用しておりますので、どの商品にも細かいキズ等(牛が生前についた傷や血筋・シワなど)が付いている場合がございます。厳選した革より商品を作っておりますので耐久性は損なわれません。天然の革がもつ自然の特性としてご理解いただきますようお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミミベリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 最終お値下げ MIMIBERRY

ミミベリー HEBE

ミニサイズ Bshop