『MAJESTIC×YANKEES 2008 トラックジャケット-XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 05分に出品され03月07日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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MLB OFFICIAL WEAR MAJESTIC×ニューヨーク ヤンキースのトラックジャケットです。



2008年のものです





アメリカ野球殿堂博物館があることでも有名なメジャーリーグの聖地、 クーパーズタウンにちなんだ同シリーズからの1着。





昔の資料をもとに作製されたクラシックなトラックジャケットは、ネイビー×イエローの好配色ボディにストライプ柄が映えたグッドデザイン。





左胸に大きなNYロゴワッペン、右袖口にはMAJESTIC刺繍ロゴ。

右腕にはヤンキースタジアムワッペン、左腕にはMLBロゴワッペン。





表記XLとゆったりしたサイズ感も特徴的で、

様々な方に合わせて頂けます。







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#2casaのMLB



私のトラックジャケット出品一覧です

#2casaのトラックジャケット







<カラー>

ネイビー/マスタード



<素材>

ポリエステル100%



<サイズ>

XL



参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性がかなりゆったりめで着用できます。



※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。





<実寸サイズ>

・肩幅 ラグラン

・身幅 約60cm

・着丈 約70cm

・裄丈 約96cm



<コンディション>

右肩、左ポケット付近、左手首付近、右袖口に黒ずみが見られます。

そのほか目立った汚れやダメージはありません。



※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。







MLB

ヤンキース

ユニフォーム

ジャージ

トラックジャケット

ブルゾン

スタンドカラー

クーパーズタウン

Cooperstown

ベースボールシャツ

ゲームシャツ

ピンストライプ

Starter

Majestic

Adidas

Stussy

Supreme

New era

Nike

Jordan

メンズ

レディース

ユニセックス

古着

松井秀喜

ジーター

ロドリゲス





80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。







カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マジェスティック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MAJESTIC×YANKEES

2008

トラックジャケット-XL