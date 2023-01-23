『LOEWE ロエベ ショルダーバッグ パズルバッグ ミニ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 02時 06分に出品され04月13日 02時 06分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロエベ

パズルバッグ ブラック

ミニ ショルダーバッグ



並行輸入品

こちらで購入しましたが

使うタイミングが無さそうなのできれいなうちに出品します。試着のみで外に持ち出しはしておりません



バッグ、ショルダー、保存袋

ショルダーは斜めがけ可能です(調節不可)

保存袋に購入時から汚れあります

即購入OKです

発送は平日のみです

サイズ

高さ12.5 cm

横 18 cm

幅 8 cm（ミニ）

素人の採寸です

若干の差異はご容赦ください。



◯注意

お写真をよくご覧頂き、ご購入お願いします。

今回発送のサイズがギリギリで結構詰めて発送します、また猫を飼っております。以上、気になる方は購入お控えください。返品も御遠慮ください。



※写真の撮影環境や使用端末によって、

現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

ロエベ

ショルダーバッグ

パズルバッグ

ミニ

ブラック