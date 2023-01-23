『小型衣類乾燥機【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 02時 06分に出品され03月07日 02時 06分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※三重県桑名市周辺で直接引き取り可能な方は値下げ可能ですので、ご相談ください。

小型衣類乾燥機 ES289106

一人暮らし用の衣類乾燥機です。1年前に購入し、とても便利なので週一くらいで使用していました。今回引っ越しすることになったため、売ることにしました。

乾燥する温度や時間を変更可能です。

こんなときに便利です。

・夏外干しするとカピカピになるのを防ぎたい。

・雨の日にコインランドリーに行くのが面倒

・忙しく外干ししている時間がない



注意点としては換気のできるところに置くようにしてください。換気なしの環境だと湿気がすごいことになります。



本体表面・内面やホースは特に傷もなく綺麗だと思います。交換フィルターは定期的に清掃していましたが、消耗品のため多少使用感があります。



●商品情報

・乾燥容量3kg

・LED液晶ディスプレイ

・タッチパネル操作

・4つの乾燥モード搭載(自然乾燥、強力乾燥、標準乾燥、送風乾燥)

・乾燥方式：電気

・最大乾燥量／3kg

・サイズ／幅49.5cm×高さ60.5cm×奥行41cm

・本体重量／約17kg

・電圧／AC100V

・消費電力／650W



●同梱品

本体

説明書

排気ダクト

排気延長ダクト



●その他

・喫煙者、ペットはおりません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>衣類乾燥機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: センターン