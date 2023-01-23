『立てかけミラー ベルベット生地フレーム ミルクティー 160x60cm 1925【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 02時 07分に出品され03月17日 02時 07分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆商品説明



◎カラー：ミルクティーベージュ



●ベルベット製フレーム

フレームが高品質のベルベット製で、この種のベルベット生地は柔らかく滑らかで鮮やか。純粋なカラーが表現されていることが特徴です。



●安心安全な飛散防止加工

もしもの時も安心！飛散防止加工が施されたガラスを採用しております。



●安定性にも優れた立てかけミラー

底部は平らなデザインなので。床に置いて安定してお使いいただけます。



●４mm厚で割れにくい高品質ガラスミラー

４mmの高品質ガラスミラーは、明るくて色彩の再現性に優れています。室内を明るく美しく演出するだけでなく、肌の色や顔色を正確に映し出すことが出来ます。



〇詳細

・サイズ 160cm × 60cm

・重さ 約12.9㎏



立てかけミラー 姿見鏡 全身鏡 ビロード鏡 ベルベット生地フレーム 波の形 大型 おしゃれ 160cmx60cm 鏡 飛散防止加工 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>鏡 商品の状態: 新品、未使用