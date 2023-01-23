『LOUIS VUITTON プティット・サックプラ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 07分に出品され03月07日 02時 07分に終了予定です。即決価格は126,499円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトン



プティット・サックプラ

アンプラント



M81417



ノワール



ブラック





2023年1月に公式オンラインストアで購入したものを2023年8月に譲っていただきました。

前所有者様は10回未満程度の使用とのことでした。

私は月1回程度の使用です。



付属品は画像のものが全てです。

ICチップ内蔵です。

NFCタグは確認済みです。





目立つ傷や汚れはありませんが、持ち手の部分が擦れているような感じがありました。

画像11枚目の丸をしている部分をご確認ください。



現在モノグラムのプティット・サックプラの定価は

279,400円です。







14 x 17 x 5 cm

(幅 x 高さ x マチ)

素材：モノグラムアンプラント

トリミング：レザー

金具(色：ゴールド)

内フラットポケット

ストラップ：取り外し可能, 調整可能

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：45.5 cm

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最長)：54.0 cm

ハンドル：ダブル







カラー···ブラック



ルイヴィトン/型名···サック・プラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON プティット・サックプラ ブラック