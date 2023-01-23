『MOON STONE GORE-TEX マウンテンジャケット Mサイズ 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 02時 07分に出品され03月07日 02時 07分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



MOON STONE GORE-TEX マウンテンジャケット Mサイズ 美品



になります。



クローゼット整理の為、出品いたします。



とてもオシャレでカッコイイです。



状態はかなり良いです。



MADE IN USA



サイズ M



になります。



以上、中古品と言う事をご理解の程、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MOON

STONE

GORE-TEX

マウンテンジャケット Mサイズ 美品