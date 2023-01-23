『vintage sequin jacket【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 10分に出品され03月07日 02時 10分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 vintage&select shopで購入した

スパンコールジャケットです。



かっこよさに惹かれ購入しましたが

コーディネートが難しく着用することがない為

この機会に出品いたします。



ブランド なし

色 ブラック

サイズ MENS S〜M

目立つ汚れや傷なし



即購入可能です。

質問等はお気軽にコメントでお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ vintage

sequin

jacket