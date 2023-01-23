『Kinesis Advantage 2 エルゴノミクスキーボード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 10分に出品され03月15日 02時 10分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真一枚目のキーが動作しません。ご了承ください。

はんだ付けで直ると思います。





【エルゴノミクスデザイン】

Kinesis Advantage LFは、長時間のタイピングを快適にするために設計されたエルゴノミクスキーボードです。手首の負担を軽減し、自然な手の位置を保つことができます。



【高品質なキー】

青と黒のキーが特徴で、視認性が高く、耐久性にも優れています。プログラム可能なキーもあり、カスタマイズが可能です。



【信頼性のある接続】

有線接続により、遅延のない安定したタイピング体験を提供します。特にプロフェッショナルな環境での使用に適しています。



- ブランド: Kinesis

- モデル名: Advantage LF

- 配列: QWERTY

- 色: 黒

- 接続方式: 有線

- 特長: エルゴノミクスデザイン

- キーの色: 青と黒

- 製造国: アメリカ



ご覧いただきありがとうございます。

接続形式...有線

キースイッチ...メカニカル

キーボード配列...英語 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり