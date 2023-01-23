『【ID付】FREITAG 廃盤旧型 COOPER ボーダー フライターグ 大容量【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 02時 11分に出品され04月01日 02時 11分に終了予定です。即決価格は13,065円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #5erendipity ←多数出品中です！



【商品の説明】



商品の状態：中古



使用感：汚れ、スレは殆どが元々の幌のものです。型崩れもなく、厚めの幌にグレージュ、オレンジの落ち着いたボーダーラインがとても気に入っておりました。個人的にはCOOPERはボーダー柄が一番しっくりくるのですが、今回他のバッグを購入したため、出品致します。DONNAと共に流通が少ないモデルですので探されていた方、是非。お好きな方に渡れば幸いです。



状態についての質問は事前でお願い致します。あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方のみご検討をお願い致します。検品は行っていますが、見落とし等あるかもしれませんが、ご了承下さい。



【最後に】

◎数あるページから当ページをご覧・ご検討頂きありがとうございます。

◎配送方法はこちらで決定させて頂きます。基本的にはコンパクトに、折り畳めるものは折り畳みます。最安になるように致しますのでご了承下さい。

◎極力早い返答・発送を心がけますが、日中は難しい場合があります。

◎気持ち良い取引のため、節度ある常識・マナーにご協力お願い致します。

◎フリマでの出品です。基本的には古着になります。細かなご要望を求める方は実店舗で新品のご購入をお願い致します。



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#ホワイトマウンテニアリング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フライターグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【ID付】FREITAG

廃盤旧型

COOPER

ボーダー

フライターグ

大容量