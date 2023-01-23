『ニンテンドー2DS クリアブラック 箱付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 02時 11分に出品され03月07日 02時 11分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品状態はお写真でご判断ください

基本的に写真にある物は全て発送させて頂きます



・液晶画面綺麗

・付属品完備



出品前に全て動作確認をしてあります

メンテナンスが必要なものは施してあります



品質の良いものに厳選してますので、

価格交渉やバラ売りはご遠慮ください



11/17 5704 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>その他 商品の状態: 未使用に近い