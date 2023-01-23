『Nike AirMax180 Ultramarine 28cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 12分に出品され03月10日 02時 12分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Max 180 "Ultramarine" (2024)

FJ9259-100

サイズ 28cm

一度のみ着用。

ほぼ未使用、とても綺麗です

Nike SNKRSにて購入



箱、黒タグ、全て揃っております。





メインカラー···ブルー,ホワイト,イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike



AirMax180

Ultramarine



28cm