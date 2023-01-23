『貴重 希少 レア SONY ホームコンピューター HB-101 レッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 13分に出品され03月07日 02時 13分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯全国チェーンの

リサイクルショップで購入しました。



SONY ホームコンピューター MSX

HB-101 レッド 箱付き 内箱付き

取り扱い説明書付き



※写真に1に写ってる物が全てになります。



経年劣化している部位ありますが

コンピュータは程度良く美品です。

古い物になりますが状態は

とてもいい状態です。

箱は汚れや破れなどあります。

写真にてご確認下さい。



私自身は詳しくなく、通電確認のみのチェックになります。

ご理解の上、ご検討、宜しくお願い致します。



神経質な方や完璧を求める方のご購入はお控え下さい。



＃ソニー hb-101 レッド

＃MSX SONY HB-101 レッド

＃レトロゲーム



※こちらの商品は併売品にてご購入の際は一声お声かけお願いします。また、売り切れの際はご容赦ください。どうぞ宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー