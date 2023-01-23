『MAVERICK マーベリック デニムジャケット Lサイズ 日本製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 14分に出品され03月07日 02時 14分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】



□ブランド ：MABERICK

□表記サイズ：L

□カラー ：インディゴ

□材質 ：綿100％

□商品の状態：目立ったキズや汚れも見当たらない比較的に程度の良い商品です。

□採寸サイズ(平置き)

着丈 ：57cm

肩幅 ：47cm

身幅 ：53cm

袖丈 ：56cm





※採寸は多少の誤差が生じますが実物より大きくならないようにしています。





【お値引き等について】



お値引きのご相談やお気付きの点、ご不明な点があればお気軽にコメントお願いします。

⇒即購入・無言購入OK！





【出品について】



・商品の状態は出品時に極力お伝えしたいのですが、ご不明な点がある際は御手数ですが些細なことでもコメント頂き商品の状態をご理解頂いてからのお買い上げをお願い致します。



・商品発送は防水対策をし出来るだけ小さいサイズで送れるよう梱包するので、場合によっては圧縮袋を使用しシワになる事がある旨を御了承ください。



・ご質問のやり取り中や交渉途中であっても他の方がご購入された場合はご購入者様優先ですので御了承ください。



宜しくお願いします(^^)





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ラングラー WRANGLER

ジージャン Gジャン

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KG11-041 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マーベリック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAVERICK マーベリック デニムジャケット Lサイズ 日本製