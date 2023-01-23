『AirPods第3世代 本体 + 充電ケース＋保護ケース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 15分に出品され03月07日 02時 15分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年の8月ごろ購入し、約1年経っていますが、毎日使うことはなかったので、使用感はあまりありません。買った直後から保護ケースを装着していたので本体に傷はほとんどありません。イヤホン自体も落としたり、雑に扱うことはなかったのでほとんど傷はありません。刻印もございません。保護ケースも付属させていただきます。

お値下げも検討させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い