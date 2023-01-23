『mfil レースワンピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 02時 17分に出品され03月07日 02時 17分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mfilのワンピースです。

黒 レース

バックにはワンタック

シンプルながらこだわりを感じます。



6万円くらいで購入しました。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エムフィル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ mfil

レースワンピース