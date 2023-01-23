『Schott☓JOURNAL STANDARD 別注 レザーカバーオール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 02時 17分に出品され03月07日 02時 17分に終了予定です。即決価格は20,500円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【概要】

2023AWのモデルです、購入後着用頻度が少なかったため出品致します。

屋外で1度着用したのみなのですが、ポケットを引っ掛けてしまい、皮の破れがございます。見た目上、着用の上では問題ございませんが、こちらの分お値段に反映した価格設定としております。



定価 ¥66,000



【サイズ】

身幅 65

着丈 74.5

袖口 74.5

袖丈 88.5

袖口 24

重さ 1126g



【製品説明】

Schott × JOURNAL STANDARD



2023年、創業110周年を迎えた「Schott(ショット)」との別注モデルが今年も実現。



特徴的なラグランスリーブ仕様、肩回りにゆとりをもたせたシルエット感は昨年同様。

昨年のモデルから胸ポケットを外し、ラムレザーの上品さを、より際立たせるデザインに。

左右の内ポケットや襟吊りなど加え、機能性も向上されたモデルにアップデート。

さらに、定番のブラックだけでなく、ブラウン、グレー、ネイビー(ナス紺)の4色にて別注展開。

様々なスタイリング、シーンにフィットするアイテムに仕上がりました。

シルバーの別注織ネームも特別感を際立たせる、至極の一着。

サイズ...L

カラー...ブラック

レザー素材...羊革(シープスキン/ラムスキン)



レザージャケット

ショット

ジャーナルスタンダード

カバーオール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott☓JOURNAL

STANDARD

別注

レザーカバーオール