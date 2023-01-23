『ne Quittez pas⋆ボイルパネルワンピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 02時 18分に出品され04月03日 02時 18分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヌキテパのボイルパネルワンピースです✿

VERYにてモデルさんが可愛く着こなしており、一目惚れして購入しました。

サイズはフリーサイズでお色はブラックです。



2度着用しましたが、かなり美品かと思います⚘

似合わなかったため出品します。



素材：表地：綿100%

裏地：綿100% はしごレース：ナイロン100％

原産国：インド製

肩幅 34 身幅 49 総丈 113 袖丈 54.5



折りたたんでポスト発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヌキテパ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ne

Quittez

pas⋆ボイルパネルワンピース