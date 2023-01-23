『GIANNI CHIARINI シルバーバック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 18分に出品され03月07日 02時 18分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お客様の専用品のため、他のお客様のご購入はご遠慮下さいますようお願い致します。



3wayスタイル





カラー:シルバー



サイズ:

本体 約 縦12cm 横20cm 幅8cm



付属チェーン:約55cm

付属ストラップ:約130cm



2024年7月購入

1回使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジャンニキャリーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GIANNI

CHIARINI

シルバーバック