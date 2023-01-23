『machatt マチャット ノルディックニット プルオーバー 新品☆【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 18分に出品され03月07日 02時 18分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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machatt マチャット

ノルディックニット プルオーバー ざっくりニット☆



実物写真5枚目から9枚目ご確認下さいませ。



■カラー/黒白 ブラック ホワイト

■サイズ/フリー

（cm）バスト116 着丈61

素人の採寸のため、多少の誤差はご了承ください





＊＊＊こちら発送まで10日〜13日前後かかります。

期限内でのキャンセル、催促はお控え下さいませ＊＊＊





※基本的にブランドタグや値札タグはつきません。

メーカー生産工場で作られているサンプル品、アウトレット品の同型品になります。

そのためお安く販売できております。

実物写真にてご確認の上、ご理解のある方のみお願い致します。







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ドゥーズィエムクラス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: マチャット

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ machatt



マチャット ノルディックニット プルオーバー 新品☆