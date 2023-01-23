『未開封Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM Z ホワイト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 02時 19分に出品され03月07日 02時 19分に終了予定です。即決価格は291,200円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム)
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|キヤノンEFマウント
|ブランド:
|キヤノン
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落札価格291200円
933 入札履歴
終了
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