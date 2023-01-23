『未開封Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM Z ホワイト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 02時 19分に出品され03月07日 02時 19分に終了予定です。即決価格は291,200円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM Z ホワイト



サイズでRFマウントがない為EFマウントを選択しておりますがRFレンズになります。



新品未開封になります。未開封を維持する為中の写真が載せられない旨ご了承願います。



※購入店の2年保証がございます。



メーカーのHPにある供給状況についての案内をスクリーンショットいたしましたが、2024年11月末現在、ホワイトについては新規注文の場合半年以上かかる場合があると記述がございます。



是非ご検討いただけますと幸いでございます。



尚、送付時はストックとして持っているマップカメラの箱に入れてお送りいたします。



何卒宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン