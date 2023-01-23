『【新品】MICHAEL KORS マイケルコース シャーロット トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 02時 22分に出品され03月07日 02時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MICHAEL KORS

トートバッグ

カラーはブラウン/エイコーンです。

2023年の5月購入。



シャーロット ロゴ レザー トート ラージ

- MKシグネチャー

約60,000円程度



《商品説明》

平日も週末も、あらゆるシーンで活躍する洗練された定番バッグ、シャーロット ロゴ レザー トート ラージ - MKシグネチャー。

シグネチャー ロゴプリントキャンバスにレザーのトリミングを施し、取り外し可能なチャームが特徴です。

サイドポケットと中央にはA4サイズが収納可能なサイズ感のバッグになっております。



肩掛けも可能で、ビジネスバッグ、通勤・通学でも使いやすいバッグとなっております。





-------------------

●ブランド名：MICHAEL KORS

●品番：35T0GCFT3B

●カラー：ブラウン/エイコーン

●購入時期

2023年5月頃にハワイで購入

※確実に正規品ですのでご安心ください。

●サイズ：

縦幅 約25cm

横幅 約27.5(下)〜37.5(上)cm

マチ 約11cm

持ち手高さ 約23cm

※素人採寸の為、誤差はご了承ください。

●素材：レザー

●付属品：

なし

※他、箱や保存袋はつきません。

●状態：

こちら新品未使用保管品のお品物になります。自宅で大切に保管しておりましたので、綺麗です(^^)。

僅かに金具傷、保管汚れと、ほこり臭がございます。

その他大きな破損などはなく、問題なくご使用できますので、ご安心ください☆

※写真をご確認の上、一度は人の手に渡った物であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

※神経質な方はご遠慮ください。



#MICHAELKORS

#マイケルコース



#Loco__shops__

↑他の出品が確認できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】MICHAEL

KORS

マイケルコース

シャーロット

トートバッグ