『送料無料★アイリス 5kg 洗濯機【IAW-T502EN】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 02時 24分に出品され03月12日 02時 24分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 送料無料★アイリス 5kg 洗濯機【IAW-T502EN】

※写真に写っているものが全てです。



◆3回一通りの動作確認もしており、動作良好です。



◆私が見る限り、気になるほどのキズ等が見当たりませんので、全体的には、美品だと思いますが、中古品の為、キズ・汚れ等あると思って頂き、気になる方はご遠慮ください。 是非、ご検討をお願い致します。



【商品説明】



1～2人用に最適な、部屋干しモード機能付きの全自動洗濯機。



◎うれしい2つの機能

【1】部屋干しモード

【2】予約タイマー



◎ステンレス槽

◎チャイルドロック



●洗濯容量5.0kg

●サイズ（cm）幅約55.5×奥行約52.5×高さ約92

●質量 約31kg



2021年製



詳しくはこちら↓













◆到着後3日以内の初期不良対応は致しますが、電源が入らない、全く洗えない致命的な不具合に限ります。

その他、専門的・神経質な細かな点までの対応はできません。 なお、動作確認が終わるまで、梱包材・運送会社の伝票などは保管ください。



【送料無料の条件について】

●送料無料の条件は、本州のみ建物前まで送料無料になります。

※日程の指定はできますが、時間指定はできません。発送後、伝票番号等連絡いたしますので、到着予定時間の確認はできます。

※地域によっては、日曜祝日の配送ができない場合があります。



【その他の有料配送について】

※必ずご購入前に事前にメッセージをお願い致します。

価格変更いたしますので、その後にご購入手続きをお願い致します。

※日時指定が可能で、日曜祝日も配送可能です。

●本州の配送で、玄関前まで搬入をご希望の方は、送料一律2,000円

●本州の配送で、宅内設置個所まで搬入をご希望の方は、送料一律3,000円

●本州外の配送で、玄関前まで搬入をご希望の方は、送料一律3,000円

●本州外の配送で、宅内設置個所まで搬入をご希望の方は、送料一律4,000円

※沖縄・島への運搬はできません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイリスオーヤマ