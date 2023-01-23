『ペットキャリーバッグペットワンタッチ 装着 キャスター 付き お出かけトラベルキャリア軽量折りたたみバッグ旅行キャリーカートハンドル付小型犬 中型犬【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 25分に出品され03月07日 02時 25分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お出かけや旅行はもちろん病院などさまざまな場所で使えるペットキャリー
折り畳みタイプでキャリーバッグとキャリーカートとしての2WAY使用可能です。
製品重量 (約)3kg
耐荷重量 13kg
材質 ペットバッグ：ポリエステル、ナイロン、スチール
台車：ポリエステル、パーティクルボード
ハンドル：アルミニウム、ABS
オススメ用途 旅行 通院 帰省 おでかけ イベント 飛行機
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落札価格8652円
149 入札履歴
終了
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