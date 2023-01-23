『エクストララージ バックパック STANDARD LOGO TRUCK HOOK BACKPACK XLARGE 1193018 ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 02時 27分に出品され04月01日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,614円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エクストララージ バックパック STANDARD LOGO TRUCK HOOK BACKPACK XLARGE 1193018 ベージュ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 43.79 cm

奥行 : 49.50 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エクストララージ

バックパック

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