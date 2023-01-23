『北海道 サッポロ クラシック ビール ３５０ml/２４入り ２箱 お歳暮 御礼セット 北海道限定【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 02時 28分に出品され04月24日 02時 28分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 北海道限定 サッポロクラシック ビール

麦芽100％ 生ビール



翌日発送予定 （土日祝祭日を除く）

ゆうパック・ヤマト運輸で発送（指定不可）

原材料：麦芽・ホップ

アルコール分：5％

内容量 350ml

他商品と同梱発送不可。