『ブーツ piedi nudi/ピエディヌーディ 本革レザー ショートブーツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 02時 29分に出品され03月28日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:68089980
ショップ:Xti Shoes，エックスティーアイ シューズ
ブランド:Piedi Nudi，ピエディヌーディ
商品名:piedi nudi/ピエディヌーディ 本革レザー ショートブーツ
カテゴリ:シューズ>ブーツ
ブランド品番:242002110
素材:牛革
原産国:中国
カラー:ブラック，ダークブラウン
サイズ:22.5cm，23.0cm，23.5cm，24.0cm，24.5cm
企画ID:1662125，1667527，1666595，1665517，1661543，1651749，1651744，1646128，1646127，1646126，1646125，1635880，1635878，1628979，1628978，1628976，1628975，1619497
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落札価格8547円
335 入札履歴
終了
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