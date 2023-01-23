『ブーツ piedi nudi/ピエディヌーディ 本革レザー ショートブーツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 02時 29分に出品され03月28日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:68089980

ショップ:Xti Shoes，エックスティーアイ シューズ

ブランド:Piedi Nudi，ピエディヌーディ

商品名:piedi nudi/ピエディヌーディ 本革レザー ショートブーツ

カテゴリ:シューズ>ブーツ

ブランド品番:242002110

素材:牛革

原産国:中国

カラー:ブラック，ダークブラウン

サイズ:22.5cm，23.0cm，23.5cm，24.0cm，24.5cm

企画ID:1662125，1667527，1666595，1665517，1661543，1651749，1651744，1646128，1646127，1646126，1646125，1635880，1635878，1628979，1628978，1628976，1628975，1619497

カテゴリ ファッション

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