『バッファロー USB3.2（Gen2）対応 外付けポータブルSSD 480GB（ホワイト）SSD-PGMU3シリーズ SSD-PGM480U【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 02時 30分に出品され04月24日 02時 30分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バッファロー USB3.2（Gen2）対応 外付けポータブルSSD 480GB（ホワイト）SSD-PGMU3シリーズ SSD-PGM480U



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.10 cm

奥行 : 15.70 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。