『RBTX14-N カワサキ W650 型式：EJ650A バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 02時 30分に出品され03月10日 02時 30分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

保証期間





購入日より「1年間、もしくは20000キロ保証」

※納品書、及び出荷履歴を保証書代わりとさせて頂きます。



バッテリーを交換される場合は、現在ご使用のバッテリーと同等以上のランクの製品をご使用ください。

早期にエンジン始動が不能になったり、バッテリーが短寿命になる恐れがあります。





要確認





必ず現在装着されてるバッテリーをご確認ください。

同一車台名でも年式により異なるバッテリーを装着しております。





注意事項





バッテリーを傾斜搭載される車台に関して必ず「液入密閉式」を購入してください。



毒物、劇物取締法の都合上、バッテリー液を封入して、初期充電を行った上で出荷致します。

バッテリー液を封入せず出荷する事は法律で禁止されております。



商品カテゴリ ナカノライニング商會 用品館 バイク用バッテリー 14-BS 車、バイク、自転車 バイク バッテリー シールド型バッテリー

JANコード/ISBNコード 4969655114301

商品コード 00208-rbtx14-n-29

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

バッテリー タグ RBTX14-N

カワサキ

W650

型式：EJ650A

バッテリー

(YTX14-BS互換)

液入充電済

BOSCH(ボッシュ)