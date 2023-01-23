『RBTX14-N カワサキ W650 型式：EJ650A バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 02時 30分に出品され03月10日 02時 30分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
保証期間
購入日より「1年間、もしくは20000キロ保証」
※納品書、及び出荷履歴を保証書代わりとさせて頂きます。
バッテリーを交換される場合は、現在ご使用のバッテリーと同等以上のランクの製品をご使用ください。
早期にエンジン始動が不能になったり、バッテリーが短寿命になる恐れがあります。
要確認
必ず現在装着されてるバッテリーをご確認ください。
同一車台名でも年式により異なるバッテリーを装着しております。
注意事項
バッテリーを傾斜搭載される車台に関して必ず「液入密閉式」を購入してください。
毒物、劇物取締法の都合上、バッテリー液を封入して、初期充電を行った上で出荷致します。
バッテリー液を封入せず出荷する事は法律で禁止されております。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4969655114301
商品コード
00208-rbtx14-n-29
RBTX14-N スズキ GSX1400 型式：GY71A バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTX14-N スズキ SV1000S 型式：VT54A バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTX14-N スズキ SV1000S 型式：VT54A バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTX14-N スズキ スカイウェイブ650 型式：CP51A バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTX14-N ヤマハ XJR1200 型式：4KG4 バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTX14-N ホンダ シャドウ400 型式：NC34 バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTX14-N ホンダ シャドウ400 型式：NC34 バッテリー (YTX14-BS互換) 液入充電済 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTZ14S-N ヤマハ V-MAX1700 型式：RP22J バッテリー (YTZ14S互換) 液入密閉式 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTZ14S-N ホンダ VT1300CX 型式：SC61 バッテリー (YTZ14S互換) 液入密閉式 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTZ14S-N ホンダ CB1300 スーパーボルドール 型式：SC54 バッテリー (YTZ14S互換) 液入密閉式 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTZ14S-N ホンダ VFR1200F デュアル クラッチ トランスミッション型式：SC63 バッテリー (YTZ14S互換) 液入密閉式 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTZ14S-N ホンダ NC750S ABS 型式：RC70 バッテリー (YTZ14S互換) 液入密閉式 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTZ14S-N ホンダ CB1100 タイプ2 型式：SC65 バッテリー (YTZ14S互換) 液入密閉式 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTZ14S-N ホンダ シャドウ ファントム 750 型式：RC53 バッテリー (YTZ14S互換) 液入密閉式 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
RBTZ14S-N ホンダ シャドウ750 ABS 型式：RC56 バッテリー (YTZ14S互換) 液入密閉式 BOSCH(ボッシュ)
¥ 8526
デイトナ ハイパフォーマンスバッテリー XL1200C スポーツスター1200カスタム/04〜 バッテリー[65984-00] 互換 ハーレー DYTX14HL-BS
¥ 8509
バッテリーキーパー YAMAHA（ヤマハ・ワイズギア）
¥ 8488
tecMATE Optimate リチウム バッテリーメンテナー TM-497
¥ 8470
落札価格8526円
444 入札履歴
終了
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