『シェーバーメンズ 電動シェーバー 電気シェーバー 乾湿両用電気シェーバー (yu9)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 02時 34分に出品され04月11日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シェーバーメンズ 電動シェーバー 電気シェーバー 乾湿両用電気シェーバー (yu9)



【商品説明】

・ウェットシェービング

・ドライシェ



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 3.00 cm

奥行 : 3.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。