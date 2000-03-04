『コールマン(Coleman) レジャーシート IL ピクニックレジャーシート 2000030409【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 38分に出品され03月07日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) レジャーシート IL ピクニックレジャーシート 2000030409



【商品説明】

・収納サイズ：約45×直径20cm

・本体サイズ：約170×200cm

・生産国：中国

・素材：アクリル100％

・重量：約1kg



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 46.40 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。