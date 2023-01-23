『ホールアース(Whole Earth) アウトドア キャンプ クッキングセット ステンレス製 調理器具 OMOTENASHI COKKING【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 02時 40分に出品され03月07日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,255円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ホールアース(Whole Earth) アウトドア キャンプ クッキングセット ステンレス製 調理器具 OMOTENASHI COKKING



【商品説明】

・鍋/ステンレスフライパン/鉄(表面加工：クリアラッカー塗装)バスケット/ステンレス取っ手/ステンレス収納袋 / ポリエステル



【サイズ】

高さ : 16.70 cm

横幅 : 27.30 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 2.84 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。