『ホールアース(Whole Earth) アウトドア キャンプ クッキングセット ステンレス製 調理器具 OMOTENASHI COKKING【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 02時 40分に出品され03月07日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,255円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホールアース(Whole Earth) アウトドア キャンプ クッキングセット ステンレス製 調理器具 OMOTENASHI COKKING
【商品説明】
・鍋/ステンレスフライパン/鉄(表面加工：クリアラッカー塗装)バスケット/ステンレス取っ手/ステンレス収納袋 / ポリエステル
【サイズ】
高さ : 16.70 cm
横幅 : 27.30 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 2.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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894 入札履歴
終了
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