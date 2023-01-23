『アベンチュラ アヴェンチュラ リュック リュックサック フラップリュック キャンバス ボトルポケット 大容量 a4 avventura001【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 42分に出品され03月07日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,229円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アベンチュラ アヴェンチュラ リュック リュックサック フラップリュック キャンバス ボトルポケット 大容量 a4 avventura001



【商品説明】

・(縦)約47cm/(幅)約26cm/(マチ)約17.5cm

・ショルダー：約52cm～94cm

・ストラップの種類: 可能

・容量：約20L

・留め具の種類: ファスナー

・素材：帆布

・表地: キャンバス

・重量：約810g



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 42.10 cm

奥行 : 49.50 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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