『アベンチュラ アヴェンチュラ リュック リュックサック フラップリュック キャンバス ボトルポケット 大容量 a4 avventura001【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 02時 42分に出品され03月07日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,229円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アベンチュラ アヴェンチュラ リュック リュックサック フラップリュック キャンバス ボトルポケット 大容量 a4 avventura001
【商品説明】
・(縦)約47cm/(幅)約26cm/(マチ)約17.5cm
・ショルダー：約52cm～94cm
・ストラップの種類: 可能
・容量：約20L
・留め具の種類: ファスナー
・素材：帆布
・表地: キャンバス
・重量：約810g
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 42.10 cm
奥行 : 49.50 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8229円
472 入札履歴
終了
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