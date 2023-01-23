『DXアンテナ 地上デジタルアンテナ UHF平面 (26素子相当) 中・弱電界地用 ブラウン UAH261(C)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 02時 42分に出品され03月07日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 受信チャンネル:13~52ch

出力インピーダンス:75Ω

動作利得:8.4~10.2dB(標準値)

半値幅:71~82度

前後比(dB):12~22dB

外形寸法:626×252×123mm

質量:2.0kg(アンテナ本体)

適合マスト径:φ22~49mm / 角柱:30×30~45×45mm、ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49mm以上

付属品:取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)

本体色:ブラックブラウン