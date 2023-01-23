『DXアンテナ 地上デジタルアンテナ UHF平面 (26素子相当) 中・弱電界地用 ブラウン UAH261(C)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 02時 42分に出品され03月07日 02時 42分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
受信チャンネル:13~52ch
出力インピーダンス:75Ω
動作利得:8.4~10.2dB(標準値)
半値幅:71~82度
前後比(dB):12~22dB
外形寸法:626×252×123mm
質量:2.0kg(アンテナ本体)
適合マスト径:φ22~49mm / 角柱:30×30~45×45mm、ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49mm以上
付属品:取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
本体色:ブラックブラウン
FURUTECH ADL L型インレットプラグ 角度調整可能 ロジウムメッキ仕様 FI12L-R
¥ 8220
シャープ(AQUOS)純正リモコン GB047WJN1 (0106380405)
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StarTech.com 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 32インチから75インチTVに対応 VESAマウント規格サポート F
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マスプロ電工 家庭用UHF卓上アンテナ ブースター内蔵型 シルバー UTA2B(S)
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光デジタルケーブル 1.5m ハイレゾ音源対応 192KHz 24Bit ハイグレード 角型-角型 ブラック VM-4069BK
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StarTech.com 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト 角度調節機能付き 盗難防止機構 37インチから75インチTVに対応 VESAマウ
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ソニー 純正 液晶テレビ ブラビアリモコン RMF-TX300J
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ブルーレイレコーダー用リモコン 東芝TOSHIBAブルーレイレコーダー用リモコン SE-R0457「79106393」
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落札価格8222円
738 入札履歴
終了
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