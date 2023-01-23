『インディペンデント ポリッシュ スタンダード - 139mm シングル スケートボード トラック デフォルト シルバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 02時 43分に出品され03月11日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明Independentトラック Stage11 Standard