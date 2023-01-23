『インディペンデント ポリッシュ スタンダード - 139mm シングル スケートボード トラック デフォルト シルバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 02時 43分に出品され03月11日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明Independentトラック Stage11 Standard
ACE 02低PolishedスケートボードTruck
¥ 8214
PONTAPES(ポンタペス) スケートボード クルーザー コンプリート デッキ 30インチ 全3柄 POSKT-5050C サーフィン オ
¥ 8213
Cal 7 カナディアンメープルデッキ グリップテープ付き 7.5インチ ターボホワイト 並行輸入
¥ 8213
INDEPENDENT (インディペンデント) トラック シルバー POLISH ( 129 / 139 ) (Standard / Low
¥ 8212
Kenko スケートボード BLANK SKATEBOARD 8.0 ORIGINAL 幅8.0インチ 52mm径ウィール AB...
¥ 8211
トラック スケボー スケートボード T-HA-SIL-5.25 x2 Havoc Skateboard Trucks， Silver
¥ 8211
ウィール タイヤ スケボー W-DW-62X40-83A-362GRN x4 TGM Skateboards Longboard Cruiser Wheels Set 62mm
¥ 8211
ベアリング スケボー スケートボード 4333690975 60mm Skateboard Wheels + ABEC 7 Bearings Spacers
¥ 8211
Amrgotロングボードスケートボード42インチデッキクルーザーまたはスピードによる完全なドロップダウン (6)
¥ 8211
SPITFIRE WHEEL スピットファイヤー ウィール FORMULA FOUR LOCK-INS 99D 53mm
¥ 8210
インディペンデント (INDEPENDENT) STAGE 11 SIZE 109 トラック スケボー トラック スケートボード
¥ 8209
スピットファイア (SPITFIRE) F4 97 DURO CLASSIC 54mm スケートボード ウィール スケボー
¥ 8208
スピットファイア (SPITFIRE) F4 99 OG CLASSICS 52mm スケートボード ウィール スケボー
¥ 8208
スピットファイア (SPITFIRE) FORMULA FOUR 101DURO 53mm CONICAL FULL SHAPE スケートボ
¥ 8208
BONES ボーンズ ATF FILMERS 56mm 80A (ソフトウィール)
¥ 8207
フォートナイト スケートボード ピーリー
¥ 8203
イナフ スケートボード POW MINI ENU2250 Mini Green 7.25x 29.5
¥ 8201
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 7
¥ 8197
落札価格8215円
847 入札履歴
終了
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