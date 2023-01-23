『ハイシェラ デイパック バスコム デニムブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 43分に出品され03月07日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「High Sierra(ハイシェラ)」より引用"



【商品名】

ハイシェラ デイパック バスコム デニムブラック



【商品説明】

・タテ47cmxヨコ32cmxマチ20cm

・ポケットの数:8(外側5/内側3)

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:740g



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 48.80 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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デニムブラック