Soltec-swim ハイドロ・テック2フィン スイム ハードタイプ ゴールド MLサイズ 201180(ソルテックスイム)【2024年最新】

商品情報

サイズ:ML/27.0~28.0cm(9-10)、フィン本体サイズ/縦35×横20.5cm

硬度:踵/50度、ブレード/70度(踵のシリコンが柔らかくなっています)

素材:シリコン(T-Form)

トップスイマー向けの競泳専用フィン。ハードなキック練習やドルフィンキックの練習にも威力を発揮します。従来のテック2フィンのハードタイプを更に超える究極のハードタイプ。単に柔らかくて水に浮き、軽く使いやすい等楽に泳ぐ為のフィンではなく、本気でキック力を養成したいスイマー向けです。一番の特徴であるサイドエッジがV字型になったV-Railがよりハードなキックにもバランスよく応えてくれ、パワフルな推進力を生み出します。V-Railはオーストラリア、アメリカで特許を取得。左右で異なる形状を持つフィンブレードは、足首や脚部に不自然なねじれが生じないように綿密に設計された特殊な形状となっています。つま先裏に水抜け用の穴があり、キック時に起こる不自然対流ができにくく、履き心地に違和感もなくまた水がハイスピードで排出します。