『Zack & Zoey ThermaPet Neoprene Boots， Blue， Large【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 02時 44分に出品され03月07日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Zack & Zoey ThermaPet Neoprene Boots， Blue， Large ブランド名 商品コメント Our Zack & Zoey ThermaPet Neoprene Boots dont just look great?they protect dog paws from ice， salt， and snow

Neoprene dog boots with ThermaPet technology offer protection from the harshest winter elements

Durable， lightweight rubber soles with strong traction treads for slippery outdoor surfaces 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ペット用品 ペット用品、生き物 犬用品 犬服、アクセサリー ドッグシューズ、靴下

JANコード/ISBNコード 0721343034339

商品コード YS0000047439852087