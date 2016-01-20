『恋仲 ＤＶＤ−ＢＯＸ／福士蒼汰，本田翼，野村周平，世武裕子（音楽）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 02時 48分に出品され03月14日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 福士蒼汰，本田翼，野村周平，世武裕子（音楽）

販売会社/発売会社：フジテレビジョン(（株）ポニーキャニオン)

発売年月日：2016/01/20

JAN：4988632150026

規格品番：PCBC61746

福士蒼汰主演！／切ない三角関係に胸が締め付けられる！／恋、夢、仕事、友情・・・。同級生との再会をきっかけに、止まっていた恋が、夢が、再び動き出す！心ときめく純愛ラブストーリー 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ 国内ドラマ ドラマ DVD、映像ソフト テレビドラマ 日本のテレビドラマ その他

JANコード/ISBNコード 4988632150026

商品コード 0017408891