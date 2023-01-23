『寿工芸 水槽 パワーサーモ ET-620XD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 48分に出品され04月21日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,075円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7.1×3.8×14.8cm

本体重量:0.35kg

原産国:中華人民共和国