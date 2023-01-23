『リッチェル バラ鉢 12号 ブラウン 5個組【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 02時 49分に出品され03月07日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル バラ鉢 12号 ブラウン 5個組



【商品カテゴリ】

植木鉢



【商品説明】

・内寸:上部直径29.7cm、下部直径25.9cm

・容量:19L

・本体:直径36×高さ36cm(1個当たり)

・製造国:中国

・重量:721g



【サイズ】

高さ : 36.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 58.00 cm

重量 : 4.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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