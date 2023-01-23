『Snugpak(スナグパック) 寝袋 ベースキャンプ フレキシブルシステム 快適温度-2度~-5度 オリーブ/テレインカモ 3シーズン対応【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 50分に出品され03月07日 02時 50分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) 寝袋 ベースキャンプ フレキシブルシステム 快適温度-2度~-5度 オリーブ/テレインカモ 3シーズン対応



【商品説明】

・サイズ / 収納時 : 直径30×長さ50cm、展開サイズ : 縦(長さ)220×横(胸囲)160cm〔外側 : マリナー〕、縦(長さ)185×横(胸囲)158cm〔内側:フリースライナー〕

・仕様/快適外気温度:-2(アウター)、快適外気温度:-5(重ねて)

・材質/表地:ポリエステル(Aqualight)、裏地:ポリエステル(Supersoft)、中綿:ポリエステル(Isofibre)

・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能

・重量/2，800g



【サイズ】

高さ : 27.40 cm

横幅 : 35.20 cm

奥行 : 53.40 cm

重量 : 2.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。