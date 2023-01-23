『右脳も左脳も育てる ブロック おもちゃ 組み立て 知育玩具 8歳 9歳 小学生 Tublock チューブロック クリエイターセット SML3【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 51分に出品され03月07日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
右脳も左脳も育てる ブロック おもちゃ 組み立て 知育玩具 8歳 9歳 小学生 Tublock チューブロック クリエイターセット SML3
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8026円
228 入札履歴
終了
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