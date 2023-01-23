『ウルティマ トーキョー ビジネスバッグ セカンドバッグ 本革 トリノ No.77971 メンズ ブラック×ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 02時 52分に出品され04月13日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウルティマ トーキョー ビジネスバッグ セカンドバッグ 本革 トリノ No.77971 メンズ ブラック×ブラック
【商品説明】
・タテ21cmxヨコ28cmxマチ6cm
・ポケットの数:5(外側1/内側4)
・持ち手の全長:29cm
・留め具の種類: ジッパー
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・重量:490g
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 31.40 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8012円
557 入札履歴
終了
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