『V - MODA xl-greyメモリCushions for over-earヘッドフォン、グレー XL-BLACK【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 02時 52分に出品され03月07日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

V - MODA xl-greyメモリCushions for over-earヘッドフォン、グレー XL-BLACK



【商品説明】

・V-MODA Crossfadeシリーズ専用のエクストララージサイズイヤーパッド

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 11.30 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。