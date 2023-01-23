『CreativeWare ドリンクサーバー ディスペンサー 大容量 5.6リットル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 02時 53分に出品され03月25日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CreativeWare ドリンクサーバー ディスペンサー 大容量 5.6リットル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 23.50 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 43.20 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8001円
804 入札履歴
終了
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