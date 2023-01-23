『Luufan リュックサック メンズ レザー 通勤鞄 大容量 A4収納 バックパック 本革 リュック 14インチPC対応 通学バッグ 男性用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 02時 53分に出品され03月07日 02時 53分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Luufan リュックサック メンズ レザー 通勤鞄 大容量 A4収納 バックパック 本革 リュック 14インチPC対応 通学バッグ 男性用



【商品説明】

・【サイズ】横31cm*縦43cm*マチ15cm、 重さ：約1.2kg

・【構造】 正面ジッパーポケット：iPad、手帳など収納可能、（小物ポケット*1、携帯収納可能）、 メイン収納室：?、メインポケット*1（A4、B4書類、雑誌、折り畳み傘など収納可能）、?、PC保護ポケット*1（14インチ以内収納可能）、?、ジッパーポケット*1（携帯、財布など収納可能）、?、小物入れ*1（タバコなど収納可能）、?、カード入れ*4、小物入れ*1、 背面縦式ジッパーポケット*1（携帯収納可能）、 サイドポケット*2（折り畳み傘、水筒など収納可能）

・【特徴】大容量、スムーズなファスナー、使いやすい。



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 42.29 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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