『3袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 消化器サポート 低脂肪 ドライ 1kg【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 02時 54分に出品され03月25日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,975円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【3袋セット】ロイヤルカナン 食事療法食 犬用 消化器サポート 低脂肪 ドライ 1kg
【商品説明】
【注意事項】
※商品により、サイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。また、入数の記載がない場合など、詳細がわかりにくい場合はお気軽にお問合せくださいませ。ご購入後の返品は致しかねます。
※賞味期限や消費期限がある商品と詳細画像につきまして、掲載されている画像はすべてサンプルです。賞味期限に関してもサンプル撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限が十分に有効な未開封商品を販売しておりますのでご安心くださいませ。
※実店舗及び他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れとなる可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきますのでご了承くださいませ。
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いなば 犬用 ちゅ〜るビッツ 乳酸菌1.4兆個 お肉バラエティ 12gx28袋 DS-412 1ケース8個セット
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落札価格7975円
401 入札履歴
終了
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