『キングジム ラベルプリンター SR-R2500P テプラPRO ＆ テープカートリッジ SS12K ＆ 乾電池 3点セット KING JIM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 02時 55分に出品され03月20日 02時 55分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キングジム ラベルプリンター SR-R2500P テプラPRO ＆ テープカートリッジ SS12K ＆ 乾電池 3点セット KING JIM
【商品説明】
・【3点セット】Kingjim（キングジム） ラベルライター SR-R2500P テプラPRO（テプラプロ）+ テープカートリッジ SS12K + 単3電池
・【本体寸法】約54(W)×134(D)×145(H)mm 【質量】約420g（電池、テープ除く） 【プリンタ】サーマルヘッド(180dpi/96dot)熱転写PRO印刷方式 【最大印刷可能幅】13.5mm
・本体とスマートフォンをBluetoothで接続し、アプリを使って簡単にラベルが作成できるラベル
【サイズ】
高さ : 11.90 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格7967円
139 入札履歴
終了
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